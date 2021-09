Die US-Luftfahrtbehörde FAA untersucht den aufsehenerregenden Flug von Milliardär Richard Branson ins All. Das Raumschiff des Briten sei bei dem Flug im Juli "von seiner Flugsicherungsfreigabe abgewichen", eine Untersuchung sei im Gange, teilte die Behörde auf Anfrage mit. An der Börse gaben die Papiere von Virgin Galatic daraufhin spürbar nach. Wie das Magazin New Yorker berichtet hatte, habe es bei dem Flug in 86 Kilometern Höhe Komplikationen gegeben. Das Raumschiff sei bei dem nur wenige Minuten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...