Willemstad, Curaçao (ots/PRNewswire) - - Cloudbet ist einziger großer Krypto-Betreiber, der deutsche Wahlmärkte anbietet- Die Wahlseite der Website zeigt, auf welche Kandidaten die Cloudbet-Spieler setzenDie Wettquoten für die Bundestagswahl haben sich deutlich zugunsten von Olaf Scholz und seiner SPD verschoben, nachdem Umfragen gezeigt haben, dass er die erste Fernsehdebatte des Wahlkampfs für sich entscheiden konnte.Die Märkte geben Scholz nun eine 56 %ige Wahrscheinlichkeit, der nächste Bundeskanzler zu werden, gegenüber 36 % am 23. August, wie die von crypto sportsbook Cloudbet (https://tinyurl.com/ehpnhn4h) zusammengestellten Preise zeigen. Er hat nun die Führung von seinem Hauptkonkurrenten Armin Laschet übernommen, dessen Wahrscheinlichkeit, Kanzler zu werden, von 63% auf 44% gesunken ist.Cloudbet ist der einzige große Krypto-Anbieter, der deutsche Wahlmärkte anbietet. Die Quoten werden auf einer angereicherten Ereignisseite gehostet, die Preisbewegungen in Echtzeit abbildet und zukünftige Debatten live überträgt, damit die Spieler Wettmöglichkeiten nutzen können, wenn sich die Quoten ändern.Die Seite enthält auch die Cloudbet-Meinung, eine visuelle Darstellung der Partei, die die Wettenden mit ihren Wetten favorisieren. Sie fungiert als ein nützlicher alternativer Wahlindikator zu Meinungsumfragen. Cloudbet hat diese Funktion erstmals vor den US-Präsidentschaftswahlen im November mit großem Erfolg vorgestellt. Wetten, die bei dieser Wahl auf Cloudbet platziert wurden, lagen näher am Endergebnis als die offiziellen Umfrageergebnisse, insbesondere bei der Vorhersage der Ergebnisse für die einzelnen Bundesstaaten."Wettmärkte können einzigartige Einblicke in die Wahrnehmung der Wahl durch Teile der Wählerschaft bieten", so ein Cloudbet-Wahlexperte. "Wir werden die Bewegungen während der Debatten und Kampagnen weiter beobachten."Die 100-minütige Debatte am Sonntag war weitgehend unkontrovers, wobei sich die Ansichten zum Klimawandel als ein Unterschied zwischen den drei Kanzlerkandidaten erwies. Laut einer Forsa-Umfrage für RTL/ntv entschieden sich 36 Prozent der Zuschauer für Scholz. Annalena Baerbock von den Grünen landete mit 30 % auf dem zweiten Platz, während Laschet mit 25 % das Schlusslicht bildete.Das im Jahr 2013 gegründete Unternehmen etablierte sich als einer der weltweit führenden Bitcoin-Wettbetreiber und baute seinen Ruf auf unvergleichliche Sicherheit und schnelle Abhebungen. Spieler auf der deutschen Seite können mit 12 Kryptowährungen wetten, darunter Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, USDT, Dogecoin und Dash.Im Juni dieses Jahres startete der Betreiber eine vollständig lokalisierte Website, um den deutschen Kunden bessere Dienstleistungen zu bieten. Außerdem verfügt das Unternehmen über eine Telegram-Community, in der sich deutschsprachige Kunden mit anderen gleichgesinnten Wettfans austauschen können.Die Cloudbet-GeschichteCloudbet ist ein stolzer Pionier der Krypto-Wetten. Die Website ist im Jahr 2013 als eine der ersten Seiten ihrer Art entstanden und unterstützt aktuell zwölf Währungen, die zusammen rund 80% der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ausmachen. Cloudbet ist nun in 20 Sprachen verfügbar, darunter Spanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch und Koreanisch.Im Jahr 2020 führte Cloudbet eine überarbeitete Website mit Esports, Politikwetten, virtuellem Sport, sozialem Wettsharing und einfachen Käufen von Coins per Kreditkarte ein. Die neuen Funktionen ergänzen diejenigen, die Cloudbet zu einem vertrauenswürdigen Führer in der Welt des Krypto-Gaming gemacht haben: die besten Sportquoten, die höchsten Wettlimits, ein hochmodernes Bitcoin-Casino und ein erstklassiger 24/7 Live-Chat-Kundensupport.Treten Sie der deutschen Community von Cloudbet in Telegram bei: Klicken Sie hier (https://t.me/joinchat/4SvlM_CrBcQwYmFl).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1606720/Cloudbet.jpgKontakt für weitere Informationen:camilla@redknotcomms.comOriginal-Content von: Cloudbet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148690/5010265