Der Buy-Now-Pay-Later-Markt ist ein boomendes Geschäft. Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeit, ein Produkt in Raten zu zahlen. Diesen Trend will auch Online-Handelsriese Amazon für sich nutzen und hat sich zu diesem Zweck mit der Bezahlapp Affirm zusammengetan.? BNPL-Markt wird immer beliebter? Affirm bringt mehr "Transparenz, Vorhersehbarkeit und Erschwinglichkeit" zu Amazon? Aktien reagieren positiv auf DealEin Produkt jetzt kaufen, aber erst später in Raten abzahlen - das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...