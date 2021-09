Der Stromverbrauch ist in Österreich im ersten Halbjahr um rund fünf Prozent gestiegen. Aus Laufwasserkraft wurde annähernd so viel Strom erzeugt wie bis Juni 2020, aus Speicherkraftwerken etwas weniger - dafür etwas mehr aus Gaskraftwerken. Windstrom gab es über ein Zehntel weniger. Strom importiert wurde mehr als exportiert. Bei Erdgas kletterte die Abgabe an Endkunden um elfeinhalb Prozent, geht ...

