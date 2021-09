Amanda Gorman zum Global Changemaker und Kurator der neuen Alphabetisierungsinitiative "WRITING CHANGE" für die Estée Lauder Companies ernannt

Estée Lauder Companies wollen über drei Jahre verteilt mehr als 3 Mio. USD zu dieser ersten Alphabetisierungsinitiative spenden

Die Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) und die Marke Estée Lauder kündigen eine dreijährige Partnerschaft mit Amanda Gorman an. Gorman ist Aktivistin, preisgekrönte Schriftstellerin und jüngste Verfasserin des Gedichts zum Amtsantritt des Präsidenten in der Geschichte der USA. Dies ist die erste derartige mehrjährige Partnerschaft für Amanda Gorman und die erste integrierte Partnerschaft der Estée Lauder Companies und der Marke Estée Lauder zur Anerkennung und Würdigung einer neuen Generation führender Köpfe, die Wandel inspirieren.

Im Rahmen dieser beispiellosen Partnerschaft werden die Estée Lauder Companies über drei Jahre verteilt 3 Mio. US-Dollar für die Initiative WRITING CHANGE bereitstellen. Dabei handelt es sich um ein spezielles Programm zur Förderung der Alphabetisierung als Weg zu Gleichheit, Zugang und sozialem Wandel. Darüber hinaus wird Amanda Goran die Marke Estée Lauder ab dem Frühling 2022 in diversen zum Wandel aufrufenden Kampagnen vertreten.

"Unser Unternehmen wurde von einer außergewöhnlichen Frau Estée Lauder gegründet, die Frauen in der ganzen Welt den Weg zu der Einstellung ebnete, dass ihnen nichts unmöglich ist. Unsere Partnerschaft mit Amanda, die erste ihrer Art, wurde im Zeichen derselben bahnbrechenden Ideale geschaffen", so Jane Hertzmark Hudis, Executive Group President, The Estée Lauder Companies. "Die einflussreiche Präsenz von Amanda und ihre inspirierende Stimme geben der nächsten Generation von Vordenkern Hoffnung und Vertrauen. Zusammen wollen wir durch Alphabetisierung, Interessenvertretung und Selbstentfaltung eine echte und sinnvolle Veränderung verwirklichen."

Die Estée Lauder Companies und Amanda Goran unterstützen jeweils Programme für Gleichheit und sozialen Wandel. Die Initiative WRITING CHANGE steht ganz im Einklang mit den Zielen der Estée Lauder Companies und der Estée Lauder Companies Charitable Foundation, die sich auf das Wohlbefinden vielfältiger globaler Gemeinschaften konzentriert, insbesondere auf Frauen und Mädchen, und sich auf die drei Pfeiler Gesundheit, Bildung und Umwelt stützt.

"Die Partnerschaft mit den Estée Lauder Companies ist mir eine große Ehre. Damit wollen wir den Wandel durch Alphabetisierung in Gang bringen. Ich freue mich auch, eine Marke zu vertreten, die von einer so inspirierenden und kühnen Frau gegründet wurde", sagte Gorman. "Vor 75 Jahren durchbrach Estée Lauder gläserne Decken als Führungskraft in der Wirtschaft. In demselben Geist freue ich mich sehr, dass unsere Partnerschaft dazu beitragen wird, Frauen und Mädchen und Menschen in der ganzen Welt zu inspirieren, großartige Dinge zu vollbringen, Neues zu schaffen und mit Selbstvertrauen Führungspositionen einzunehmen, wohin der Lebensweg sie auch führen mag."

"Amanda Goran verkörpert eine neue Generation und veranschaulicht die Bedeutung und den Einfluss einer Stimme", sagte Fabrizio Freda, President und Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies. "Als Unternehmen engagieren wir uns dafür, die Führungskräfte und Talente der Zukunft zu fördern und in die Lage zu versetzen, ihrer kraftvollen Stimme Gehör zu verschaffen. Wir freuen uns sehr über die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Amanda auf diesem gemeinsamen Weg zur Stärkung unseres Engagements für die Ausbildung von Mädchen, damit diese die Fähigkeiten erwerben, die sie brauchen, um in der ganzen Welt gehört zu werden."

In diesem Jahre feiern die Estée Lauder Companies und die Marke Estée Lauder das 75-jährige Bestehen des Unternehmens, das heute eine weltweit führende Stellung im Premium-Beauty-Bereich einnimmt und von einer globalen Belegschaft unterstützt wird, die zu 84 Prozent aus Frauen besteht. Im März 2021 veröffentlichte das Unternehmen eine Absichtserklärung für die Gleichheit der Geschlechter und die Förderung von Frauen mit Initiativen für Chancengleichheit für alle Geschlechter innerhalb und außerhalb des Unternehmens.

Über die Unternehmensgruppe Estée Lauder Companies Inc.

Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter hochwertiger Hautpflege-, Makeup-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced und Dr.Jart+ sowie die DECIEM-Markenfamilie, einschließlich The Ordinary und NIOD.

Über Estée Lauder

Estée Lauder ist die Hauptmarke der Estée Lauder Companies Inc. Die von Estée Lauder, einer der ersten Unternehmerinnen weltweit, gegründete Marke setzt heute ihre Tradition der Schaffung innovativer, anspruchsvoller, leistungsstarker Hautpflege- und Makeup-Produkte und kultiger Parfüme fort die jeweils von einem tiefgreifenden Verständnis der Anforderungen und Wünsche von Frauen geprägt sind. Heute engagiert sich Estée Lauder mit Frauen in mehr als 150 Ländern und Gebieten in der ganzen Welt und an Dutzenden von Kontaktpunkten vom Ladengeschäft bis zum Internet. Und in all diesen Beziehungen spiegelt sich der kraftvolle und authentische Frau-zu-Frau-Gesichtspunkt stetig wider.

Über die Estée Lauder Companies Charitable Foundation (ELCCF)

Die von den Werten des Unternehmens und der Leidenschaft seiner Belegschaft inspirierte Mission der ELCCF verfolgt das Ziel, das Wohlbefinden unserer vielfältigen globalen Gemeinschaften zu steigern, wobei die Betonung auf Frauen und Mädchen liegt. Die ELCCF konzentriert ihre Bemühungen auf drei Bereiche Gesundheit, Bildung und Umwelt und vergibt jährlich Zuschüsse an Organisationen in den USA und der ganzen Welt, die im Einklang mit diesen drei Stützpfeilern stehen.

Über Amanda Gorman

Amanda Gorman ist die jüngste Verfasserin des Gedichts zum Amtsantritt des Präsidenten in der Geschichte der USA. Sie engagiert sich mit Entschlossenheit für Umweltfragen, Rassengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit. Ihr Aktivismus und ihre Gedichte wurden in der Today Show, bei PBS Kids und CBS This Morning sowie in der New York Times, Vogue und Essence vorgestellt. Seit ihrem Studienabschluss cum laude an der Harvard University lebt Amanda Goran in ihrer Heimatstadt Los Angeles. 2017 wurde sie von Urban Word einem Programm zur Förderung von Youth Poets Laureate in mehr als 60 Städten, Regionen und Bundesstaaten der USA zum ersten "National Youth Poet Laureate" gekürt. Gormans Lesung ihres Gedichts "The Hill We Climb" bei der Feier zum Amtsantritt des US-Präsidenten 2021 wurde von den Kritikern gelobt und fand Beachtung in der internationalen Presse. Eine Sonderausgabe dieses Gedichts erschien im März 2021 und landete sofort auf Platz 1 der Bestseller-Liste in der New York Times, USA Today und im Wall Street Journal. Amanda Gorans Foto war auf der Titelseite der Februarausgabe 2021 des TIME Magazine und sie war die erste Dichterin auf der Titelseite von Vogue in der Ausgabe Mai 2021. Außerdem war sie Cover-Star des Porter Magazine im Juli 2021. Zudem erhielt sie den "Artist Impact Award" bei den Backstage und den Geffen Awards 2021. Ihr erstes Bilderbuch Change Sings erscheint im September 2021 und ihr Gedichtband Call Us What We Carry im Dezember 2021. Bitte besuchen Sie theamandagorman.com.

