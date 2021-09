Wetter (ots) - In den 9 Monaten der Schwangerschaft wandelt sich der Body einer Mutti auf vielfältige Art und Weise. Das wachsende Baby und der sich formende Bauch beanspruchen die Kräfte und hinterlassen auch nach der Niederkunft ihre Spuren.Die Rückentwicklung nach der Schwangerschaft (http://nadine.bringtdichweiter.de/) braucht Zeit, aber auch Hilfe. Postpartale Übungen können Ihnen helfen, sich wieder wie Sie selbst zu empfinden. Sie verstärken Ihre Mitte und kräftigen den Beckenboden, den Bauchteil des Körpers, die Rückenmuskulatur, die Arme sowie andere Körperbereiche, die im Verlauf der Babybauchzeit oft vernachlässigt wurden. Darüber hinaus protegieren sie den Körper dabei, eine Rektusdiastase zu schließen, Blasenschwäche zu verhindern und generell wieder an Kondition zu gewinnen. Damit Frauen sogar in der Corona-Zeit von der Dynamik der Power Rückbildung einen Nutzen ziehen, offeriert Hebamme Nadine Beermann ihre Fitnesskurse online an. In dem zwölfwöchigen Online-Kurs "Power Rückbildung nach Schwangerschaft" unterstützt die erfahrene Geburtshelferin Mütter dabei, den Body nach der Babybauchzeit zu verstärken und zu kräftigen.Die 1. Periode mit einem Neugeborenen ist für viele Eltern eine turbulente Zeit. Mütter erfahren den eigenen Körper während und nach der Geburt in großen Umstellungen. Doch nach der Geburt wünschen sich eine Vielzahl die Chance, wieder Ausdauer und Belastbarkeit aufzubauen. Andere suchen nach Workouts, um ihren körperlichen Zustand zu begünstigen oder möchten ein paar Kilos an Körpergewicht verlieren. Ein gesunder Grundstein klappt mit Schwerpunkt auf die Rückbildung. Nadine Beermann hat ihre Rückbildungskurse für ein gefahrloses Workout aus der Hebammenpraxis ins Netz verlagert: Online offeriert die vielgebuchte Hebamme, Mutter und Rückbildungscoach ihr exklusives Rückbildungs- und Beckenbodenprogramm für Mamis an. Binnen von 12 Wochen erlernen Frauen Techniken, die sich unschwer in den Tagesablauf einbauen lassen.Als vollwertige Ausweichlösung zum Kursus in der lokalen Hebammenpraxis bietet die Power Rückbildung nach der Geburt vor allem in Corona-Zeiten ein sicheres Angebot für mehr Fitness und Wohlbefinden nach der Entbindung. An Stelle "normaler" Sporteinheiten, die für junge Muttis oft noch nicht geeignet sind, beinhaltet das Programm Bestandteile wie Beckenbodentraining (http://nadine.bringtdichweiter.de/), Problemzonen Training, Konditions- und Fitnesstraining besonders für die Phase nach der Entbindung des Kindes. Auch ein Spezialtraining gegen die Rektusdiastase ist in den Praxis-Übungen inkludiert. Ebenjenes Phänomen ergibt sich, wenn sich die beiden großen Muskelbänder der Bauchmuskulatur von dem sich ausdehnenden Uterus auseinandergedrückt werden. Das kann die Muskeln in der Summe schwächen, zu Schmerz im Rückenbereich und Problemen beim Heben und Tragen führen. Fachkundige Übungen helfen Müttern, die Diastase zurückzubilden und Krankheitssymptome zu vermindern.Als fachkundige Geburtshelferin, Rückbildungscoach und Mutter verfügt Nadine Beermann über ganz persönliche wie berufliche Kenntnisse in den Themen Geburt und Rückbildung. Seit über 20 Jahren begleitet sie Frauen durch die Periode der Schwangerschaft, Entbindung des Babys und danach. Mit ihrem individuellen Online Rückbildungsprogramm ermöglicht sie es nun, orts- und zeitunabhängig die persönliche Fitness zu steigern und sich mit dem "neuen" After-Baby-Body anzufreunden. Zahllose Kundinnen profitierten bereits von dem flexiblen Programm. Sie haben jederzeit Zugriff auf den Kursus und können ihn in den Tagesablauf implementieren, wenn es gerade machbar ist.Den flexiblen Internet-Kursus benützen Muttis auf Heimcomputer und Notebook oder auf dem Mobiltelefon. Passende Sportpläne und Workouts sorgen für bestmögliche Wirkung. Die Investition für den zwölf Wochenkurs tragen zahlreiche Krankenkassen freiwillig - hier macht es Sinn, nachzufragen.Mehr Information, auch zum Themengebiet "Rückbildungsgymnastik online kostenlos", erhalten Sie auf http://nadine.bringtdichweiter.de/Pressekontakt:Strohm & Brandt GbRTelefon 02335-8859036Email info@wachstumspartner.comOriginal-Content von: WPA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154045/5010276