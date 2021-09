DJ Delivery Hero nimmt mit Wandelschuldverschreibungen 1,25 Mrd EUR ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Delivery Hero SE hat die am Vortag angekündigten Wandelschuldverschreibungen am Markt untergebracht. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurden die Papiere im Volumen von 1,25 Milliarden Euro platziert.

Die erste Tranche besteht aus Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis April 2026 im Nennbetrag von 750 Millionen Euro. Die Papiere der zweiten Tranche im Nennbetrag von 500 Millionen Euro haben eine Laufzeit bis März 2029. Der Kupon für die erste Tranche liegt bei 1,0 Prozent, bei der zweiten sind es 2,125 Prozent.

Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 6,826 Millionen neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt für beide Tranchen 183,12 Euro, was einer Wandlungsprämie von 40 Prozent auf den Referenzpreis von 130,80 Euro entspricht.

Die Papiere werden voraussichtlich am oder um den 10. September 2021 begeben und sollen unmittelbar im Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

September 03, 2021 00:28 ET (04:28 GMT)

