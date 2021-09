Valve hat einen Handheld-Gaming-PC geschaffen, der es in sich hat. Wir haben alle nötigen Informationen: Wie viel das Steam Deck wiegt, was es kostet, wie schnell es ist - und wie es sich damit spielt. Der leistungsstärkste und umfangreichste Handheld-Gaming-PC der Welt: So kündigt Valve das Steam Deck an. Viele Daten auf der Steam-Deck-Homepage weisen darauf hin, dass das stimmen könnte. Mit der Handheld-Konsole sollen sich alle Spiele auf der Steam-Plattform spielen lassen - und das sowohl zu Hause am Fernseher als auch von unterwegs. Dazu hat der Hersteller eine Plattform geschaffen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...