In der letzten Woche gewann das Strategiedepot VERMÖGENSSTREUUNG + 0,7 % hinzu und blieb damit marginal hinter dem Anstieg des MSCI WORLD (Euro)-Indexes um + 0,8 % zurück. Seit seiner Auflegung am 30.04.2019 verbuchte das Depot damit per 29.08. auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance (vor Dividendenzahlungen) von + 42,6 %. Der MSCI World (Euro)-Index konnte hiermit im gleichen Zeitraum um + 5,9 % geschlagen werden.Das freundlich tendierende Aktienportfolio des Strategiedepots Vermögensstreuung wurde in der letzten Woche von der nun auch ins Strategiedepot ...

