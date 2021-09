DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FACEBOOK/BUSSGELD - Facebook mehrere Verfahren wegen Verstößen gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) beendet - und 5 Millionen Euro Bußgeld gezahlt. Das berichtet das Fachbriefing Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI (Freitagausgabe). Das 2018 in Kraft getretene Gesetz regelt den Umgang von sozialen Netzwerken mit strafrechtlich relevanten Hass-Postings. Im konkreten Fall geht es um eine Entscheidung des Bundesamts für Justiz (BfJ), das im Juli 2019 das erste NetzDG-Bußgeld überhaupt verhängt hatte, Kostenpunkt: 2 Millionen Euro. Damals monierte die Behörde, dass Facebook in seinem halbjährlich fälligen Transparenzbericht unvollständige Angaben gemacht hatte. Das Unternehmen legte Einspruch gegen den Bescheid ein und verhandelte knapp zwei Jahre mit dem BfJ, bis Facebook im Juni dieses Jahres seinen Einspruch zurückzog, wie Tagesspiegel Background erfuhr. (Tagesspiegel)

BERLIN HYP - In den Verkaufsprozess um die Berlin Hyp kommt Schwung. Nachdem bereits die Landesbanken Helaba und LBBW vorläufige Gebote für den Immobilienfinanzierer abgegeben haben sollen, wie bereits vor Tagen zu erfahren war, zeigt sich nun auch die DekaBank interessiert. Das Wertpapierhaus der deutschen Sparkassen-Finanzgruppe und der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) wollten sich am Donnerstag nicht dazu äußern. Finanzkreise gehen jedoch davon aus, dass die Deka ein Angebot für die Berlin Hyp sondiert. Bloomberg hatte zuerst über das Interesse des Instituts berichtet. (Börsen-Zeitung)

BANK OF CHINA - Das Kreditengagement beim zusammengebrochenen Zahlungsabwickler Wirecard ist Bank of China im Deutschland-Geschäft teuer zu stehen gekommen. Wie der schon im Mai von EY testierte, aber erst in diesen Tagen im Bundesanzeiger publizierte Abschluss für 2020 zeigt, schlug "eine neu im Jahr 2020 gebildete Einzelwertberichtigung für Kreditforderungen gegenüber einem Kunden" bei einem Nominal-Exposure von 73 Millionen Euro mit rund 66 Millionen zu Buche. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2021 01:11 ET (05:11 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.