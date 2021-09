Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag dürfte der DAX am Freitag kaum verändert ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15.848 Punkte.Auch auf Wochensicht tritt der DAX per saldo auf der Stelle - trotz kurzzeitigen Ausflugs auf über 16.000 Punkte. Er pendelt um seine 21-Tage-Line, die als kurzfristiges Trendbarometer gilt. Sie steht aktuell bei 15.847 Punkten. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite warten derweil ...

