Die Infineon-Aktie befindet sich auf dem Sprung in eine neue Dimension - zumindest was den Aktienkurs betrifft. Zum Wochenstart kratzte der Kurs bereits an einem 20-Jahreshoch. In der Spitze fehlten dem Kurs lediglich 20 Cent für einen Höchststand seit Mitte 2001. Bleiben die Bullen am Drücker, könnte das Kaufsignal sogar noch vor dem Wochenende generiert werden.Die strukturellen Wachstumstreiber und Trends sind intakt. Die Nachfrage nach Halbleitern ist ungebrochen. Die Orderbücher sind prall gefüllt. ...

