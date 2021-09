Die Analysten von Berenberg haben das Kursziel für die Aktien von Astrazeneca nach Zahlen zum zweiten Quartal von 95 auf 100 Pence angehoben und die Bewertung auf KAUFEN belassen. Die Banker hoben in einer gestern veröffentlichten Studie ihre Schätzungen an unter Einbezug des Alexion-Zukaufs. Sie sagten dem Pharmakonzern für 2022 eine operative Marge in Höhe von 34 Prozent voraus - mit Steigerungspotenzial im Jahr 2025 auf 37 Prozent. Die Aktie sei langfristig vielversprechend bewertet. dpa-AFX ...

