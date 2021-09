Graphen wird vielfach als "Wunderwerkstoff" bezeichnet und eine Beimischung schon in kleinen und kleinsten Dosen macht viele Materialien und Produkte besser - stärker, widerstandsfähiger, langlebiger. Das macht sich nicht nur in einer erhöhten Wirksamkeit und Sicherheit bemerkbar, sondern kann auch zu signifikanten Kosteneinsparungen führen. In der Bergbaubranche sind all diese Faktoren von großer Bedeutung. Von so großer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...