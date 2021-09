Das Instrument CA71945P1036 PHYTO EXTRACTIONS INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.09.2021The instrument CA71945P1036 PHYTO EXTRACTIONS INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.09.2021Das Instrument ICU NL0000359537 ICT GROUP N.V. EO -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.09.2021The instrument ICU NL0000359537 ICT GROUP N.V. EO -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.09.2021 and ex capital adjustment on 06.09.2021Das Instrument YP9 KYG9884T1013 YUZHOU GR.HLDG.REGS HD-10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.09.2021The instrument YP9 KYG9884T1013 YUZHOU GR.HLDG.REGS HD-10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.09.2021 and ex capital adjustment on 06.09.2021Das Instrument 42BA GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HLDGS ORD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.09.2021The instrument 42BA GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HLDGS ORD EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.09.2021 and ex capital adjustment on 06.09.2021Das Instrument BOA HK0023000190 BK OF EAST ASIA EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.09.2021The instrument BOA HK0023000190 BK OF EAST ASIA EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.09.2021Das Instrument 4QI KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.09.2021The instrument 4QI KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.09.2021Das Instrument R1Y AU000000CE10 CALIMA ENERGY EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.09.2021The instrument R1Y AU000000CE10 CALIMA ENERGY EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.09.2021Das Instrument 52S SE0002133975 SYSTEMAIR AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.09.2021The instrument 52S SE0002133975 SYSTEMAIR AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.09.2021 and ex capital adjustment on 06.09.2021Das Instrument BNT1 DE000A0V9L94 EYEMAXX R.EST.AG EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.09.2021The instrument BNT1 DE000A0V9L94 EYEMAXX R.EST.AG EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.09.2021Das Instrument 6BC CA77406P1027 ROCKSHIELD CAPITAL CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 06.09.2021The instrument 6BC CA77406P1027 ROCKSHIELD CAPITAL CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.09.2021 and ex capital adjustment on 06.09.2021Das Instrument R1Y AU000000CE10 CALIMA ENERGY EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 03.09.2021The instrument R1Y AU000000CE10 CALIMA ENERGY EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.09.2021 and ex capital adjustment on 03.09.2021Das Instrument 2NH ES0105043006 NATURHOUSE HEALTH EO-,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 03.09.2021The instrument 2NH ES0105043006 NATURHOUSE HEALTH EO-,05 EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.09.2021 and ex capital adjustment on 03.09.2021Das Instrument BOA HK0023000190 BK OF EAST ASIA EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 03.09.2021The instrument BOA HK0023000190 BK OF EAST ASIA EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.09.2021 and ex capital adjustment on 03.09.2021Das Instrument 4QI KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 03.09.2021The instrument 4QI KYG982771092 XTEP INTL HOL.REGS HD-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.09.2021 and ex capital adjustment on 03.09.2021Das Instrument D2EA CA71945P1036 PHYTO EXTRACTIONS INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 03.09.2021The instrument D2EA CA71945P1036 PHYTO EXTRACTIONS INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.09.2021 and ex capital adjustment on 03.09.2021