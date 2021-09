The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.09.2021ISIN NameXS1106496067 KOMMUNALBK 14/21 FLR REGSXS1051076922 LUNAR FUNDING V 14/21 MTNUS278865AY63 ECOLAB 17/22DE000DXA1NX9 LB.HESS.-THR. OP.1638 MTNAU3CB0223741 GOLDMAN SACHS GRP 2021XS1429577791 SR BOLIGKREDITT 16/21 MTNDE000DL19S35 DT.BANK MTN 16/21AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021XS1477558487 SIB SUKUK III 16/21 MTNXS1485745886 SWEDEN,KINGDOM 16/21 REGSDE000HLB3PU5 LB.HESS.THR.CARRARA09C/16DE000HLB1DG4 LB HESS.-THUER. 14/21DE000DB7XJB9 DT.BANK MTN 14/21DE000A2GSG40 IKB DT.IND.BK.MTN 18/21DE000A1K0SM8 FMS WERTMGMT MTN 11/21US77586RAC43 RUMAENIEN 2044 MTN 144AUS23636BAH24 DANSKE BK 16/21 MTN REGSXS1830992480 VOLKSWAGEN BK. MTN 18/21CH0253514753 B.A.T. INTL FIN.14-21 MTN