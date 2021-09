DJ Ifo: Zahl der Kurzarbeitenden sinkt im August merklich

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der Kurzarbeitenden in Deutschland ist im August nach Angaben des Ifo-Instituts merklich gesunken. Wie das Ifo auf Basis seiner aktuellen Konjunkturumfrage mitteilt, ging die Zahl auf 0,96 (Juli: 1,06) Millionen zurück. Damit waren noch 2,0 (3,2) Prozent der abhängig Beschäftigten in Kurzarbeit. "Einzig das Gastgewerbe hatte im August noch 10,1 Prozent Kurzarbeit, was 107.000 Menschen entspricht. Allerdings ging die Zahl auch hier erheblich zurück, denn im Vormonat betrug der Wert noch 17,1 Prozent", sagte Ifo-Umfrageexperte Stefan Sauer.

In der Industrie hatten die Lieferengpässe bei den Vorprodukten keine spürbare Auswirkung auf die Kurzarbeit. Der Anteil sank dort auf 2,7 (4,2) Prozent. Allerdings lag im Druckgewerbe der Anteil der Kurzarbeiter noch bei 9,7 Prozent der Beschäftigten. In der Autobranche verringerte sich der Anteil auf 2,2 (3,7) Prozent und im Einzelhandel auf 1,5 (2,5) Prozent.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2021 02:09 ET (06:09 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.