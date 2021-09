Bei Aker Carbon Capture läuft es weiterhin rund. Das Unternehmen ist spezialisiert auf eine Art von CO2-Staubsaugern, welche auf den Dächern von besonders energieintensiven Fabriken - etwa Zementwerken - installiert werden. Dafür steigt der Bedarf immer stärker. Das kommt bei den Investoren gut an. Die jüngst durchgeführte Kapitalerhöhung war ein weiterer Erfolg. So hatten die Norweger keine Probleme, die neuen Aktien an die Investoren zu bekommen. Besonders erfreulich: Goldman Sachs sicherte sich ...

