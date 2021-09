Der Euro hat sich am Freitag in der Früh kaum verändert zum US-Dollar gezeigt. Die europäische Leitwährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,1876 Dollar und damit nur unwesentlich über dem Wert von gestern Abend bei 1,1875 Dollar. Zum Wochenausklang stehen wichtige Konjunkturdaten aus Europa und den USA im Fokus, die richtungsweisende Impulse liefern könnten.In Europa stehen am Vormittag Service-PMIs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...