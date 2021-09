Eine Auswahl der Redaktion von boerse-social.com: #16 Die Palfinger Aktie und was dahinter stecktIn der heutigen Ausgabe wird erstmals über eine Einzelaktie gesprochen. Im Gespräch mit Felix Strohbichler wird über Palfinger und den Börsengang im Jahr 1999 diskutiert. Das alles geschah kurz vor dem Platzen der Internetblase. Mittlerweile konnte die Aktie ihr Kapital verzehnfachen. Palfinger kennen viele von der Baustelle. Die roten Knickarm-Kräne sind bis heute unverkennbar. Doch was steckt alles dahinter? Was ist der Grund für den Erfolg von Palfinger? Kann gesagt werden: Geht's der Bauwirtschaft gut, geht's der Palfinger gut? Diese und weitere Fragen werden in der heutigen Ausgabe unseres Podcasts beantwortet. Kostenloses Depot inkl ....

