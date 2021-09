(shareribs.com) London 03.09.2021 - Für die Feinunze Gold geht es am Freitag wieder nach oben. Die Marke von 1.800 USD bleibt stark, während der Greenback abrutscht und so Gold stabilisiert. Die Marktteilnehmer erwarten die US-Arbeitsmarktdaten. Der US-Dollar hat sich in den vergangenen Handelstagen weiter nach unten bewegt. Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell haben den Greenback nachhaltig belastet ...

