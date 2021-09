Business-Bullshit: Leeres Gefasel ohne Hand und Fuß - und ohne Wirkung. Im Podcast sprechen wir mit Dr. Inga Ellen Kastens, warum das symptomatisch für ein grundlegend falsches Sprachverständnis ist.Machen wir uns nichts vor: Wir alle kennen Business-Bullshit. Wir haben zumindest irgendeine Idee im Kopf, was damit gemeint ist. Ob wir dabei an die Politiker unseres Ver-, äh nee, Misstrauens denken oder an den Netzanbieter mit dem "schnellen Internet" oder die Versicherung, der wir vertrauen sollen, obwohl sie bei den letzten drei Schadensfällen doch nicht gezahlt hat. Vielleicht denkt auch ...

