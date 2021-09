Der russische Erdgasriese Gazprom (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) konnte am 19.07.21 eine neue Aufwärtsbewegung startet. Aus Sicht der Charttechnik lässt sich hier eine rote Aufwärtstrendgerade einzeichnen an der sich der Kurs seit Wochen nach oben hangelt. In dieser Börsenwoche kennt Gazprom nur eine Richtung: steil in die Höhe! So kam es am gestrigen Donnerstag zur 5. weissen Kerze in Folge, die Aktie kletterte auf ein Mehrwochenhoch bei 7,27 Euro. Offene ...

