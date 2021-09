Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Wie fällt der US-Arbeitsmarktbericht aus? ++ Gute Nachrichten für Evotec ++ Rückschlag für Virgin Galactic ++ Auto1 unter Druck.

> MÄRKTE & KURSE | Nach drei Verlusttagen in Folge schloss der Dow Jones gestern 0,37 % fester bei 35.443 Punkten. Auch der S&500 legte um 0,28 % auf 4.536 Punkte zu, während der Nasdaq 100 0,05 % auf 15.604 Punkte abgab. Für die insgesamt positive Tendenz an den US-Börsen sorgten am Donnerstag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die stärker zurückgegangen waren als erwartet. Heute wird der mit Spannung erwartete monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt bestimmt wesentlich den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank. Analysten rechnen im Schnitt für August mit 750.000 neu geschaffenen Stellen außerhalb der US-Landwirtschaft. In Deutschland werden heute nach US-Börsenschluss die Aufsteiger für den ab dem 20. September auf 40 Mitglieder erweiterten Dax bekannt gegeben. Während neun der neuen Indexmitglieder nach Ansicht von Experten schon feststehen, kommen Qiagen und Beiersdorf für den letzten Platz in Frage. Auch an den deutschen Börsen steht heute der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus, der am frühen Nachmittag veröffentlicht wird. Der Dax eröffnete heute Morgen hauchdünn im Plus bei 15.841 Punkten und rutschte anschließend leicht ins Minus.

Gute Nachrichten gab es unterdessen für die Aktionäre von Evotec.

