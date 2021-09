Der Goldpreis tritt derzeit auf der Stelle. Am Freitagvormittag notiert er bei 1.813,48 Dollar. Der Fokus unter den Goldanlegern richtet sich am heutigen Handelstag auf die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Diese könnten Aufschluss darüber geben, wann die Fed mit der Rückführung der Anleihekäufe beginnt.Zahlreiche Fed-Vertreter hatten in den letzten Wochen wiederholt die Wichtigkeit des Arbeitsmarktes für die Entscheidungsfindung herausgestellt, heißt es von den Rohstoff-Experten der Commerzbank. ...

