Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Unter der (ISIN FI4000511449/ WKN A3KVKJ) ist in Stuttgart eine finnische Anleihe mit Fälligkeit zum 15.09.2026 handelbar, deren Emissionsvolumen drei Milliarden Euro beträgt, so die Börse Stuttgart.Der Zinssatz sei mit 0,00% festgelegt worden. Als Mindestbetrag der handelbaren Einheit seien 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro ausgewiesen. Von S&P werde Finnland mit AA+ geratet. Aktuell betrage die Rendite der Anleihe bei einem Preis von 102,84% rund -0,59%. (Bonds Weekly Ausgabe vom 02.09.2021) (03.09.2021/alc/n/a) ...

