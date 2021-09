Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation lag im August mit +3,4% erneut über dem Zielkorridor von 1% bis 3% der tschechischen Notenbank (CNB), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Inflationsanstieg sei den gestiegenen Rohstoffpreisen geschuldet. Aber auch der sehr stabile Arbeitsmarkt sorge trotz Pandemie für Lohndruck und habe damit Einfluss auf Konsumausgaben und die Inflation. Die CNB sei eine der wenigen Notenbanken, die dem Inflationsdruck mit Zinsschritten Rechnung trage. Im August sei bereits die zweite Zinserhöhung auf aktuell 0,75% erfolgt. 2021 fänden noch drei Zinssitzungen statt. Halte der Inflationsdruck an, werde der Leitzins zum Jahresende bei 1,50% liegen. Die Erwartungshaltung könnte aus heutiger Sicht nur durch eine Ausbreitung der Deltavariante im Herbst/Winter einen Dämpfer erleiden. ...

