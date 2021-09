Wien (www.anleihencheck.de) - Wenn sich die Währungshüter in Jackson Hole zum Gedankenaustausch treffen, hält die Finanzwelt den Atem an, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (Raiffeisen KAG).Zurecht, denn die Geldpolitik sei einer der wesentlichsten Treiber der Wirtschafts- und Marktentwicklung. Gerade in den Jahren seit der Finanzkrise habe eine ultralockere Geldpolitik rund um den Globus den Anlegern wahre Kursfeuerwerke - vor allem an den Aktienmärkten - beschert. Die Kursentwicklung der letzten zehn Jahre habe etwa am US-Aktienmarkt im besten Dezil der Nachkriegszeit gelegen. Vor diesem Hintergrund würden die Anleger verständlicherweise mit Argusaugen beobachten, wann diese enorme geldpolitische Stützung wegfallen könnte. Die Erinnerungen an Ende 2018 seien noch präsent, als eine restriktivere FED die Aktienmärkte schließlich in die Knie gezwungen habe. Die folgende 180-Grad-Drehung in der Geldpolitik habe dann allerdings nicht nur Schlimmeres verhindert, sondern auch den Treibstoff für ein sehr gutes Aktienjahr 2019 geliefert. ...

