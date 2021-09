Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Hinweise, dass neben der FED im vierten Quartal auch die EZB zu einer Rückführung der Anleihekäufe übergehen könnte, haben sich zuletzt verdichtet, so die Analysten der Helaba.Die europäischen Service-PMIs könnten somit zu einem Test für die laufende Spekulation werden. In Europa seien dabei die Werte in Spanien und Italien interessant, denn hier gebe es keine Vorabschätzungen. Die Werte würden im Bereich um 60 Punkte und somit klar im Wachstumsbereich erwartet. Mithin bleibe die Wirtschaft im Erholungsmodus und die EZB-Tapering-Erwartung präsent. Die größte Aufmerksamkeit richte sich aber auf die US-Veröffentlichungen. ...

