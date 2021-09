Bonn (ots) - Mehr als zwei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben im Südwesten von Haiti behindern massive Schäden an Straßen und Brücken weiterhin die Nothilfe. Während in den Städten Hilfe ankommt, bleibt es für Hilfskräfte eine große Herausforderung, ländliche Gebiete zu erreichen, warnt die internationale Hilfsorganisation CARE.Das Erdbeben erschütterte insbesondere die Regionen Grand'Anse, Nippes und Sud. 2.207 Menschen starben und 12.268 wurden verletzt. Rund 130.000 Häuser wurden zerstört oder stark beschädigt. Gleichzeitig verschärften Tropensturm Grace und schwere Regenfälle die Situation vor Ort."Das CARE-Team arbeitet rund um die Uhr", erklärt Lora Wuennenberg, CARE-Länderdirektorin in Haiti. "Wir arbeiten sehr eng mit Behörden und lokalen Gemeinden zusammen. Aber eine eingestürzte Brücke ist eine eingestürzte Brücke. In Jérémie, einer Stadt im Westen Haitis, ist eine solche Brücke der einzige Weg aus der Stadt zu den stark vom Erdbeben betroffenen ländlichen Gemeinden. Wir versuchen andere Wege dorthin zu finden, aber es ist ein Wettlauf gegen Zeit."CARE sorgt sich aktuell insbesondere um die Lage von Frauen und Kindern. Viele Menschen müssen im Freien übernachten, sie haben kein sauberes Trinkwasser und können sich nicht versorgen. Vor allem Frauen sind nach dieser Katastrophe erhöhten Risiken ausgesetzt, da ihnen Schutz und Hygieneartikel fehlen."Schon vor dem Erdbeben war unser Leben sehr schwer. Für Wasser mussten wir auf Regen warten, weil wir keine Wasserspeicher hatten. Kaum jemand konnte sich medizinische Versorgung leisten", berichtet die 23-jährige Lourdia aus Jérémie. "Nun ist mein Haus komplett zerstört. Ich wohne unter einer kleinen Plastikplane. Meine Tochter ist bereits erkältet. Wir haben kein sauberes Wasser und eine Untersuchung beim Arzt kann ich mir nicht leisten."Seit dem Erdbeben arbeiten CARE-Teams in Haiti rund um die Uhr, um Menschen in ländlichen Gebieten mit Hilfe zu erreichen. Rund 120.000 Menschen erhielten bislang Soforthilfe wie etwa sauberes Trinkwasser, Hygiene-CARE-Pakete und Plastikplanen.Um Betroffene vom Erdbeben mit dem Nötigsten erreichen zu können, ruft CARE zu Spenden in Höhe von knapp 17 Millionen Euro auf.Unterstützen Sie die CARE-Teams vor Ort mit Ihrer Spende:Sparkasse KölnBonnIBAN: DE93 3705 0198 0000 0440 40BIC: COLSDE33Stichwort: Haiti Hilfewww.care.de/spenden/Das Bündnis Aktion Deutschland Hilft e.V., bei dem CARE Mitglied ist, ruft zu Spenden auf:IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30BIC: BFSWDE33XXXStichwort: Erdbeben HaitiFotos von der CARE-Hilfe in Haiti finden Sie hier (https://www.careimages.org/?c=11603&k=38ecabe561). Gerne können Sie das Material kostenfrei für Ihre Berichterstattung nutzen. Bei Verwendung bitte auf Nennung der Quelle: "Quelle: CARE Deutschland/CARE.de" achten.Falls Sie Interesse an Interviewpartner:innen vor Ort oder weiterem Material haben, können Sie jederzeit gerne das CARE-Medienteam kontaktieren.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Stefan BrandTel.: +49 (0) 228 975 63 -42Mobil: +49 (0) 170 74 48 600E-Mail: brand@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/5010428