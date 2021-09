Das Bankhaus Metzler setzt in einer Auftaktstudie zu Varta ein Kursziel von nur 106 Euro an, was einen Rutsch auf das Niveau von vergangenem November bedeuten würde. Analyst Stephan Bonhage befürchtet, dass ungünstige Entwicklungen bei Preisen und Produktmix das Wachstum überschatten. Zudem sieht er die hohe Abhängigkeit insbesondere von Apple als Kunden kritisch. Mögliche Umsatz- und Ergebnisbeiträge durch die neu entwickelte V4Drive-Zelle hat der Experte in seinen Schätzungen aber noch nicht berücksichtigt.

