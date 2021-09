Starke Dividendenaristokraten, was macht die eigentlich aus? Wenn du mich fragst, ist es ein Mix aus einem defensiven, zeitlosen Geschäftsmodell, aber auch einem soliden Wachstum, auch mit Blick auf die Dividende. Zwei Eigenschaften, die ich an adeligen Ausschüttern besonders schätze. Aber auch nur, wenn eine gewisse Mindest-Dividendenrendite stimmt. Das ist es, was starke Dividendenaristokraten für mich ausmacht. Im Folgenden wollen wir einen Blick auf zwei solche adeligen Ausschütter riskieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...