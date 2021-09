VANCOUVER, BC (ots) - Wondershare Technologies hat heute die Markteinführung von Dr.Fone - Password Manager (iOS) (https://drfone.wondershare.de/iphone-password-manager.html) bekannt gegeben, einer Komplettlösung für iOS-Benutzer, um ihre vergessenen Online-Zugangsdaten wiederherzustellen. Das neue Modul erweitert die Möglichkeiten von Wondershare Dr.Fone, einem Desktop-Programm, das entwickelt wurde, um iOS-Geräte zu 100% funktionsfähig zu halten.Die neue Funktion hilft bei der Wiederherstellung und Zentralisierung aller Passwörter von den mobilen Geräten der Benutzer auf ihren Desktops, damit sie in andere Passwortmanager wie Dashlane, LastPass und Google Chrome importiert werden können."Wir sind begeistert von dieser neuen Funktion, weil sie ein wesentliches Element in die mobile Funktionalität einbringt", sagt Allyn Liu, Product Director von Wondershare Dr.Fone. "Es hilft Anwendern, alle ihre vergessenen Passwörter wiederherzustellen, die zu ihrem Online-Fußabdruck gehören."Das Modul Dr.Fone - Password Manager (iOS) aus dem Dr.Fone Toolkit für iOS scannt die Geräte der Benutzer und stellt verschiedene Kategorien von Passwörtern wieder her:- Apple-ID-Konten - Die Verwaltung mehrerer Apple-IDs kann verwirrend sein. Diese Funktion führt sie an einem Ort zusammen.- E-Mail-Konten - Zugriff auf E-Mail-Konten auf beliebigen Plattformen.- Kreditkarteninformationen - Bewahren Sie sie sicher und jederzeit abrufbar auf.- Passwörter für Webseiten und Apps wiederherstellen.- WLAN-Passwörter von früheren Anmeldungen wiederherstellen.- Screen Time Passcode wiederherstellen.Verlieren Sie nie wieder ein Passwort mit dem leistungsstarken Dr.Fone - Password Manager (iOS). WLAN-Passwort vergessen? (https://drfone.wondershare.de/wifi-password/forgot-wifi-password.html) Kein Problem. Das Programm stellt Passwörter für alle WLAN-Netzwerke wieder her, mit denen sich das Telefon in der Vergangenheit verbunden hat.Der Dr.Fone - Password Manager (iOS) ist ab 14,99 EUR pro Monat (https://drfone.wondershare.de/store/ios-password-manager-win.html) für bis zu 5 mobile Geräte erhältlich. Um mehr Geld zu sparen, können Sie sich für eine 1-Jahres-Lizenz für 24,99 EUR oder eine lebenslange Lizenz für 39,99 EUR entscheiden.Für weitere Informationen über die neue Produktfunktion besuchen Sie bitte diese Seite (https://drfone.wondershare.de/iphone-password-manager.html) oder folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCFCjPlxFlUdo-4-LANbwLkQ), Facebook (https://www.facebook.com/drfonetoolkit) und Twitter (https://twitter.com/drfone_toolkit).Über WondershareWondershare, das 2003 gegründet wurde, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gebiet der Softwareentwicklung und der digitalen Kreativität. Dank unserer modernen und leistungsstarken Technologie können wir unseren Kunden einfache und bequeme Lösungen anbieten und haben deshalb das Vertrauen von Nutzern in über 150 Ländern gewonnen. Wir helfen unseren Kunden, ihre Leidenschaften nachzugehen, damit wir gemeinsam eine kreativere Welt aufbauen können.http://www.wondershare.de/Pressekontakt:Medium: Wondershare Technology Co., LtdName: Tyler JägerE-Mail: pr@wondershare.deTelefonnummer: 001-60-4343-8521Webseite: https://drfone.wondershare.de/Original-Content von: Wondershare Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144322/5010491