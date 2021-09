Der Bankenfachverband hat eine neue Ausgabe des Konsumkredit-Index veröffentlicht. Demnach bleiben Konsumfinanzierungen auch in der Corona-Zeit gefragt. Auch in den kommenden Monaten dürfte sich die private Kreditnachfrage stabil entwickeln. Die Nutzung von Krediten für private Konsumanschaffungen bleibt in den kommenden zwölf Monaten konstant. Dies prognostiziert der Konsumkredit-Index des Bankenfachverbandes, für den der Marktforscher Ipsos halbjährlich rund 2.000 Verbraucherhausalte nach ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...