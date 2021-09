Der Öl- und Gaskonzern OMV hat unter der Führung von Rainer Seele Rekordgewinne erzielt - "aber dennoch ist es so, dass die OMV wahrscheinlich vor dem größten Wandel der Unternehmensgeschichte steht", sagt sein Nachfolger Alfred Stern. Die ungefähre Richtung - mehr Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit - hat schon Seele vorgegeben, wohin genau die Reise gehen soll, will Stern in den nächsten Monaten ...

