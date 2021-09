Die Wiener Börse hat sich am Freitagvormittag mit leichten Kursgewinnen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX dreht nach anfänglichen Abschlägen ins Plus und gewann bis 10.00 Uhr 0,06 Prozent auf 3.667,01 Einheiten, der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,08 Prozent auf 1.856,83 Zähler zu. Damit steuert der Wiener Markt auf den vierten Gewinntag in Serie zu.Im Fokus des heutigen Handelstages stehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...