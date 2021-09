Audi zeigt zur IAA in München die Studie Grandsphere. Der futuristische Gleiter fährt als Vorbote des nächsten A8 vor und soll angeblich schon sehr nah an der Serie sein. Das aktuelle Flaggschiff hat zwar noch nicht einmal Halbzeit, doch stimmt Audi schon jetzt auf die Nachfolge des A8 ein. Als ersten Ausblick darauf hat der Hersteller jetzt die Studie Grandsphere enthüllt. Das Publikumsdebüt soll auf der IAA in München (7. bis 12. September) folgen. "Damit wollen wir eine Revolution in der Oberklasse anzetteln", sagt Designchef Marc Lichte. Der Viertürer nimmt ...

