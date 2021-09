Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die 500 Mio. EUR schwere Landesschatzanweisung Hessens mit einer Laufzeit bis September 2026 kam zu MS -10 und einem Orderbuch von 1,1 Mrd. EUR auf den Markt, so die Analysten der Helaba.Zudem sei die Hypo Niederösterreich mit einem Covered Bond zu MS +3 aktiv und erfolgreich gewesen. Heute bleibe es emissionsseitig vermutlich ruhig, aber in der Pipeline für die kommenden Tage würden sich die kanadischen Aspiranten am EUR-Markt für gedeckte Ware und auch ein grüner Covered Bond der Oberösterreichischen Landesbank (Hypo Oberösterreich) mit sieben Jahren Laufzeit finden. ...

