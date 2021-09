Der E-Umrüster Pepper Motion (ehemals e-troFit) hat seine Pläne konkretisiert, künftig auch neue Elektro-Nutzfahrzeuge bedienen zu wollen. Erste Varianten sollen bereits im Frühjahr 2022 in Serie gehen. Bei der Umbenennung von e-troFit in Pepper Motion hatte das Unternehmen bereits angekündigt, dass auch "Neufahrzeuge im Nutzfahrzeugsektor unter der eigenen Marke Pepper Motion" in Zukunft strategisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...