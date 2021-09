NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die B-Aktien von Royal Dutch Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Der Hurrikan Ida habe an einer Ölförder-Plattform im Golf von Mexiko Schäden hinterlassen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen werde nun Personal dorthin schicken, um das Ausmaß einschätzen zu können - und die Auswirkungen auf die Produktion. Für den Aktienkurs sei die Unsicherheit wohl vorerst nicht förderlich./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2021 / 02:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2021 / 02:12 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B03MM408

