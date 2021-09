Am Nachmittag steht der mit Spannung erwartete Monatsbericht des US-Arbeitsministeriums für den Monat August zur Bekanntgabe an. Aktuell befindet sich der Goldpreis in Lauerstellung.Sollte der US-Arbeitsmarkt einen schwächer als erwarteten Eindruck hinterlassen, könnte dies den Goldpreis in höhere Regionen befördern, schließlich würden dann die Ängste vor einem Zurückfahren der Anleihekäufe (Tapering) wieder nachlassen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten ...

