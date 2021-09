München (ots) - "MyMcDonald's Rewards" heißt das neue, digitale Bonusprogramm, das McDonald's jetzt nach einer erfolgreichen Pilot-Phase deutschlandweit einführt. App-User können ab sofort in über 1.000 McDonald's Restaurants in Deutschland Punkte sammeln und gegen ihre Lieblingsprodukte einlösen.Bei jedem Einkauf Punkte sammeln und sie später gegen tolle Burger und Pommes eintauschen? Das ist jetzt für die Gäste in über 1.000 McDonald's Restaurants in Deutschland möglich. Wer teilnehmen will, muss sich einfach in der McDonald's App für das Bonusprogramm MyMcDonald's Rewards anmelden und kann sofort loslegen. Pro ausgegebenem Euro gibt es dann 10 Punkte - es wird also jeder Besuch belohnt. Haben die Punktejäger eine ausreichende Menge gesammelt, können sie diese gegen spezielle McDonald's Produkte eintauschen: So gibt es z. B. für 200 Punkte eine kleine Portion Pommes Frites. Das neue Bonusprogramm steht allen registrierten McDonald's App-Usern zur Verfügung. Den Start des neuen Programms feiert McDonald's mit Extra-Punkten und tollen Prämien, die die User in einem begrenzten Zeitraum zusätzlich erhalten können.Bonusprogramm als Bestandteil der DigitalstrategieMit der neuen Funktion geht McDonald's Deutschland konsequent seinen Weg hin zu einer modernen und zeitgemäßen Customer Experience weiter und fügt ein zusätzliches Element hinzu. Mit MyMcDonald's Rewards wird jeder Besuch belohnt. Bei der Entwicklung des Bonusprogramms war es McDonald's besonders wichtig, dass die Teilnahme für die Gäste einfach ist und dass sich das Element des Punktesammelns und Einlösens nahtlos in die bestehende App-Welt einfügt. Wenn man an dem Programm teilnehmen möchte, kann man dies deshalb direkt dort bestätigen und sofort im Anschluss mit dem Punktesammeln beginnen - und zwar unabhängig vom Bestellpunkt (Kasse, Bestellterminal, McDrive sowie Bestellung über die McDonald's App). Ob das eigene Lieblingsrestaurant an MyMcDonald's Rewards teilnimmt, kann der Gast in der App oder auf www.mcdonalds.de/mymcd-restaurants prüfen.Spielend einfach Punkte sammelnWie einfach das Punkte sammeln geht und dass man dabei jede Menge Spaß haben kann, zeigt McDonald's Deutschland in einem Werbespot, der ab Montag, 06.09.2021, als 30- und 15-Sekünder sowohl im TV als auch auf den Social Media Kanälen zu sehen sein wird. Hier verwandelt sich ein McDonald's Restaurant in eine virtuelle Jump & Run Spielewelt, in der ein Gast auf dem Weg zur Kasse seine Bonuspunkte einsammelt. Konzipiert wurde der Film "McDonald's Traumwelten" von Scholz & Friends Family, produziert von cndy film GmbH. Die Postproduktion und 3D ist von rohtau limited.Vorschau McDonald's Traumwelten 15 Sekunden: https://youtu.be/3vn0dM4ySd0Vorschau McDonald's Traumwelten 30 Sekunden: https://youtu.be/EueW9i7Fau0McDonald's App: app.mcdonalds.de (https://www.mcdonalds.com/de/de-de/app.html)Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCEva RösslerDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/5010614