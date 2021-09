Frankfurt (www.fondscheck.de) - Hurrikan Ida hat den Ölmarkt ganz schön aus dem Tritt gebracht: In Sorge um Produktionsausfälle im Golf von Mexiko machte der Preis für ein Barrel des US-Rohöls WTI einen Satz nach oben auf über 69 US-Dollar, so die Deutsche Börse AG.Am Donnerstagmorgen seien es 68,86 US-Dollar gewesen. Noch vor zwei Wochen habe das Barrel nur rund 62 US-Dollar gekostet - so wenig wie zuletzt im Mai. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...