Hamburg (www.fondscheck.de) - Der Aramea Rendite Global Nachhaltig (ISIN DE000A3CNGB6/ WKN A3CNGB, R-Tranche; ISIN DE000A3CNGA8/ WKN A3CNGA, I-Tranche) genannte Fonds soll "unconstrained" in die globalen Rentenmärkte investieren und somit erstmalig bei den Aramea-Publikumsfonds auch einen Fokus auf Schwellenländer richten, so Aramea Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...