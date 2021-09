Soma Gold Corp. gab gestern bekannt, dass in der unternehmenseigenen Verarbeitungsanlage El Bagre im Monat August 1.968,2 Unzen Goldäquivalent produziert wurden. Der durchschnittliche Erzgehalt lag in dem Monat bei 5,65 g/t und damit 19% höher als der durchschnittliche Erzgehalt im bisherigen Jahresverlauf (4,76 g/t).



Von den 12.191,82 Tonnen, die im August in der Anlage El Bagre verarbeitet wurden, stammten 1.240,87 Tonnen aus der neuen Mine Cordero. Dies entspricht einem Durchschnitt von 146,16 Tonnen pro Tag seit Beginn der Produktion in der Cordero-Mine. Der durchschnittliche Erzgehalt der Mine Cordero lag im August bei 9,35 g/t.



Es wird erwartet, dass die Produktion bei Cordero im vierten Quartal 2021 auf 400 Tonnen Erz pro Tag und Anfang 2022 auf 600 Tonnen pro Tag ansteigen wird.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

