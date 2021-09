TeamViewers Sponsoring von Manchester United kam am Markt zunächst nicht gut an. Mit der jüngsten Verpflichtung von Cristiano Ronaldo bei den Red Devils haben die vereinbarten Werbe-Euros an Wert für TeamViewer gewonnen, CR7 zählt zu den medienwirksamsten Vertretern seiner Zunft. Entscheidend bleiben mehrere Faktoren: Was bringt die Kooperation mit SAP? Gelingt bei AR-Anwendungen der Durchbruch? Die jüngsten Insiderkäufe des Managements geben Grund zu Optimismus.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 35.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



