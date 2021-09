Hamburg (ots) - Klimaschutz, bezahlbares Wohnen, Pflegenotstand: Moderatorin Eva Schulz hat in ihrem Podcast "Deutschland3000 Wahl-Spezial" wenige Wochen vor der Bundestagswahl die Kanzlerkandidat*innen Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) und Armin Laschet (CDU) zu Gast. Zusammen nehmen sie jene Themen in den Fokus, die junge Wähler*innen bewegen. Für das Gemeinschaftsprojekt der jungen Wellen der ARD und funk hat N-JOY vom NDR die Federführung.Mit zahlreichen Fragen haben sich User*innen und Hörer*innen im Vorfeld per Sprachnachricht bei Eva Schulz gemeldet. Mit den Fragen konfrontiert sie nun die drei Kandidat*innen für das Kanzleramt. Eva Schulz will herausfinden: Was sind das für Persönlichkeiten und wie wollen sie unser Land und unseren Alltag in den kommenden Jahren prägen?Wie es für den Interview-Podcast "Deutschland3000" typisch ist, werden die Antworten der Politiker*innen nicht einfach hingenommen, sondern ergänzt durch die Gedanken der Moderatorin: Wie sind die Vibes mit ihren Gesprächspartner*innen? Bestehen die Aussagen und Zahlen den Faktencheck? Werden Probleme groß- oder kleingeredet? So wird eine sachliche Einordnung direkt mitgeliefert, die in Live-Interview-Formaten oft nicht möglich ist.Eva Schulz wurde im vergangenen Jahr für "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" mit dem Deutschen Podcast-Preis als beste Interviewerin ausgezeichnet.Die drei "Wahl-Spezial"-Folgen von "Deutschland3000 " sind mit wenigen Tagen Abstand jeweils ab 17.00 Uhr als Podcast verfügbar und zeitgleich im Radio zu hören bei Bremen Next (RB), DASDING (SWR), Fritz (rbb), N-JOY (NDR), MDR Sputnik (MDR), puls (BR), UNSERDING (SR), YOU FM (hr) und ab 19.00 Uhr bei 1LIVE (WDR).Die Termine:6. September 2021: Olaf Scholz10. September 2021: Annalena Baerbock13. September 2021: Armin LaschetPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationRalf PleßmannTel.: 040/4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5010814