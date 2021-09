Als Großbritannien im Jahr 1887 das sogenannte Handelsmarkengesetz erließ, ging der Schuss nach hinten los. Eigentlich wollten die Briten deutsche Produkte mit dem Label "Made in Germany" versehen, um auf die seinerzeit tatsächlich oftmals noch minderwertige Qualität aufmerksam zu machen. Doch die deutschen Produzenten legten sich ins Zeug und über die Jahre wurde "Made in Germany" bei den Verbrauchern zu dem Qualitätssiegel schlechthin. Auch heute noch genießt das Deutschland-Label weltweites Ansehen: Laut dem Made-In-Country-Index des Portals Statista steht "Made in Germany" noch vor der Schweiz und der EU. Krisenfest mit Wachstumspotential Zweifellos spielen also Markennamen eine große Rolle ....

