Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Online bestellen ist längst in Fleisch und Blut übergegangen. Die Corona-Pandemie hat sich als Trendverstärker erwiesen. Der Börsenpunk hat in dem Zusammenhang ein Unternehmen aufgetan, das vielleicht noch nicht alle Anleger kennen: Farfetch. Für das konservative Depot hat sich der Börsenpunk diesmal in der Schweiz umgesehen. Bei der Aktie von Schindler zeigt der Weg schon seit langem nach oben. Folgende Aktien werden im Video besprochen: u-blox (WKN: A0M2K9), Synlab (WKN: A2TSL7), Hensoldt (WKN: HAG000), Astra Space (WKN: A3CTP8), Porsche Holding (WKN: PAH003), Virgin Galactic (WKN: A2PTTF), EVgo (WKN: A3CTU1), Gaussin (WKN: A2P1T0), Rock Tech Lithium (WKN: A1XF0V), Orocobre (WKN: A0M61S), Livent (WKN: A2N464), Neo Lithium, (WKN: A2AP37), Varta (WKN: A0TGJ5), Farfetch (WKN: A2N6CB), Schindler (WKN: A0JEHV) Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk