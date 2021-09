Sotera Health Company: gute Zahlen, Prognose für 2021 erhöht!>>> BREAKOUT SETUP

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Sotera Health könnte einen Kursprung hinlegen. Noch mehr interessante Setups gibt es im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Symbol: SHC ISIN: US83601L1026

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Sotera-Aktie steht wieder genau dort, wo sie vor sechs Monaten stand. Die zahlreichen Kontakte bei 25.50 USD formieren eine saubere Widerstandslinie, deren Bruch den Weg frei Richtung Pivot-Hoch vom 15. März machen würde.

Chart vom 02.09.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 25.48 USD

Meine Meinung zu SHC:

Meinung: Die Sotera Health Company bietet Sterilisations- und Labortests sowie Beratungsdienste für die Medizingeräte-, Pharma- und Lebensmittelindustrie an. Am gestrigen Donnerstag meldete das Unternehmen Quartalszahlen, übertraf die Erwartungen der Analysten und hob die Prognose für das Gesamtjahr 2021 an.

Setup:

Die Triggerlinie ist durch mehrere Kontakte sauber definiert. Auf der Unterseite bieten sich gleich mehrere Niveaus für den Stopp Loss an. Weitere Infos zu diesem Setup gibt es im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at. Die nächsten Quartalszahlen gibt es erst am 11. November, so dass wir den Trade lange laufen lassen könnten.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SHC.

Veröffentlichungsdatum: 03.09.2021

Bitte nehmen Sie nachstehenden Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis.

https://ratgebergeld.at/disclaimer/